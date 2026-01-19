La settimana inizia all’ombra delle nuvole poi attese schiarite

La settimana inizia con condizioni di tempo stabile, ma le nuvole persistono all'inizio. L'alta pressione sull'est Europa limita i tradizionali movimenti atmosferici da ovest e favorisce la formazione di un vortice depressionario sul Mediterraneo. Questo schema influenzerà il clima sull’Italia, in particolare nelle regioni centro-meridionali, nei prossimi giorni, portando spesso condizioni di variabilità e possibili schiarite.

L’alta pressione sull’est europeo sta impedendo sul nostro continente il classico movimento della circolazione da ovest verso est e favorisce pertanto la formazione di un vortice depressionario sul Mediterraneo che condizionerà il tempo sull’Italia, in particolare al centro-sud, nei prossimi giorni. Sulla nostra regione ci attende un inizio di settimana ancora caratterizzato da nubi, mentre un generale miglioramento è atteso da domani. L’approfondimento e il movimento verso est della depressione sul Regno Unito sarà responsabile di un nuovo peggioramento sul nord Italia verso la fine della settimana.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Meteo: fine settimana segnato da nuvole e schiarite

Il fine settimana si presenta con un tempo incerto, tra nuvole e schiarite. La variabilità meteorologica porterà il sole a splendere soprattutto sabato, mentre domenica il cielo tornerà a essere coperto dalle nubi. Un weekend da vivere con flessibilità e attenzione alle previsioni, tra spazi di luce e momenti di ombra.

Weekend tra nuvole e schiarite, poi in arrivo pioggia e venti forti

Il weekend si presenta con alternanza tra nuvole e schiarite, con poche precipitazioni nella regione. A partire da metà della prossima settimana, è previsto un peggioramento con piogge e venti forti. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per pianificare al meglio le proprie attività.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Oroscopo della settimana: Vergine stabile, Pesci cresce, Leone costruisce. Cancro? Sei troppo sensibile - La settimana inizia con la Luna in Scorpione, che risveglia emozioni profonde e introspezione, per poi passare in Sagittario, stimolando senso ... leggo.it