Weekend tra nuvole e schiarite poi in arrivo pioggia e venti forti

Il weekend si presenta con alternanza tra nuvole e schiarite, con poche precipitazioni nella regione. A partire da metà della prossima settimana, è previsto un peggioramento con piogge e venti forti. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per pianificare al meglio le proprie attività.

Un weekend destinato a trascorrere tra nuvole e schiarite, ma con poche piogge su tutta la regione. Un peggioramento più marcato, invece, si potrebbe avere da metà della prossima settimana. A dirlo sono le previsioni di 3bmeteo.com. "L'aria umida atlantica - spiega l'esperto Carlo Migliore - determina qualche annuvolamento ma piogge ancora sporadiche sulla regione. Intorno a metà settimana peggioramento più incisivo per la formazione di un vorticemediterraneo che porterà piogge abbondanti e forti venti". Nel dettaglio, "sulla città di Bari il weekend trascorrerà all'insegna dei cieli nuvolosi con poche e temporanee schiarite ma in compenso la probabilità di pioggia sarà bassa.

