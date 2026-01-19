La serata di Fazio per Ornella Vanoni ennesimo schiaffo a una Rai che non sa coltivare la memoria

La recente serata di Fazio dedicata a Ornella Vanoni evidenzia ancora una volta le difficoltà della Rai nel valorizzare la memoria e le figure storiche della musica italiana. Organizzata in breve tempo e presentata come un evento, questa iniziativa mette in luce le sfide di una programmazione che fatica a realizzare serate dedicate a grandi artisti, a differenza di quanto avviene con altri personaggi storici come Raffaella Carrà e Pippo Baudo.

La dedica musicale a Ornella Vanoni e Enzo Jannacci | Che tempo che fa

Non poteva esserci omaggio più riuscito di quello che Fabio Fazio ha dedicato a Ornella Vanoni su La Nove, con la serata speciale Che tempo che fa: Ornella Senza Fine. Un tributo delicato, autentico, profondamente sentito, dedicato a una delle più gran - facebook.com facebook

Grazie a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e al canale Nove e tutti artisti presenti per questa meravigliosa serata. Ciao Ornella #ornellasenzafine x.com

