La serata di Fazio per Ornella Vanoni ennesimo schiaffo a una Rai che non sa coltivare la memoria
La recente serata di Fazio dedicata a Ornella Vanoni evidenzia ancora una volta le difficoltà della Rai nel valorizzare la memoria e le figure storiche della musica italiana. Organizzata in breve tempo e presentata come un evento, questa iniziativa mette in luce le sfide di una programmazione che fatica a realizzare serate dedicate a grandi artisti, a differenza di quanto avviene con altri personaggi storici come Raffaella Carrà e Pippo Baudo.
Organizzata in poche settimane, costruita come un evento. Quella in omaggio di Che Tempo Che Fa per Ornella Vanoni poteva essere una serata da Rai, impantanata nelle promesse di serate evento per Raffaella Carrà e Pippo Baudo che sembrano lontanissima dal diventare realtà.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Vanoni, Fazio: "Che tempo che fa dedicato a Ornella, è stata una di noi"
Leggi anche: Che Tempo che fa una seconda famiglia per Ornella Vanoni, il dolore di Fazio: “Non riesco a dire niente”
CTCF - Ornella senza fine, top e flop: le chiamate infinite di Ornella Vanoni, le esibizioni e gli aneddoti, Fabio Fazio di fretta come Carlo Conti e gli assenti rumorosi - «Una serata fatta per egoismo, perché volevamo parlare ancora un po’ di Ornella al presente», con queste parole Fabio Fazio apre Ornella Senza Fine, spiegando il ... leggo.it
La dedica musicale a Ornella Vanoni e Enzo Jannacci | Che tempo che fa
Non poteva esserci omaggio più riuscito di quello che Fabio Fazio ha dedicato a Ornella Vanoni su La Nove, con la serata speciale Che tempo che fa: Ornella Senza Fine. Un tributo delicato, autentico, profondamente sentito, dedicato a una delle più gran - facebook.com facebook
Grazie a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e al canale Nove e tutti artisti presenti per questa meravigliosa serata. Ciao Ornella #ornellasenzafine x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.