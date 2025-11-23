Vanoni Fazio | Che tempo che fa dedicato a Ornella è stata una di noi
“Questa puntata non è come le altre, cercheremo di fare del nostro meglio, naturalmente, ma è una puntata totalmente dedicata a Ornella. Non solo per le cose che faremo nel corso della puntata ma perché il nostro cuore da due giorni è lì. Ornella è stata una di noi, abbiamo perso un compagno di giochi, giocare è difficile adesso ma è il nostro mestiere che era anche il suo e quindi cercheremo di farlo nel migliore dei modi”. Così Fabio Fazio ricorda Ornella Vanoni, scomparsa ieri a 91 anni, in apertura della trasmissione Che tempo che fa sul Nove. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
