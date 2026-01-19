La Promessa anticipazioni 20 gennaio Curro vittima di un sabotaggio | qualcuno vuole ucciderlo

Nella prossima puntata della soap spagnola, in onda il 20 gennaio, Curro sarà vittima di un sabotaggio che mette a rischio la sua vita. Durante una sessione di equitazione, cade da cavallo e si rende conto che la sella è stata manomessa, un tentativo di ostacolare le indagini sulla morte di Jana. Un episodio che rivela nuovi dettagli e aumenta la tensione nella trama.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Romulo scopre la presenza di Antonio alla tenuta e chiede spiegazioni.

