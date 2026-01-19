La Preside | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Ecco le anticipazioni sulla seconda puntata de La Preside, in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:30 su Rai 1. La serie, con Luisa Ranieri e diretta da Luca Miniero, prosegue con una trama che approfondisce le vicende dei personaggi, offrendo un racconto sobrio e coinvolgente. Di seguito, le informazioni sul cast e gli sviluppi della puntata.

La Preside: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 19 gennaio. Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La Preside, la nuova serie con protagonista Luisa Ranieri e con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La Preside: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Leggi anche: Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Leggi anche: Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. La preside stasera su Rai 1 con la seconda puntata, le anticipazioni: Eugenia trova un alleato - La fiction con Luisa Ranieri ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, torna in prima serata con due nuovi episodi il 19 gennaio. movieplayer.it

