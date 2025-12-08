Sandokan | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

. Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel terzo episodio, intitolato In ostaggio, Sandokan è impegnato in una nuova missione. Il pirata, infatti, si dirige verso le miniere di antimonio del Sultano con l’intento di depredarle. Intanto, Lord James Brooke non intende fermarsi fino a quando non lo avrà stanato e ucciso. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

