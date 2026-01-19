La luce di Venezia tra aria e acqua nelle opere di Jacques Cordier

L’esposizione, il cui progetto curatoriale è affidato a Marie-Isabelle Pinet, si concentra su un momento cruciale della carriera di Cordier, quando il confronto diretto con l’opera di William Turner – che l’artista poté ammirare nel 1971 durante una visita alla Tate Gallery di Londra – modifica sensibilmente la sua pittura. Lo studio approfondito della luce turneriana apre infatti una nuova fase della sua produzione, caratterizzata da una pittura sempre più fluida, luminosa e poetica, che trova un contesto privilegiato di espressione proprio nelle suggestive atmosfere di Venezia, città in cui Cordier soggiorna frequentemente.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

