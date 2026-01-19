La Feccia L' editoriale del direttore Capezzone

L'editoriale del direttore Capezzone affronta le recenti decisioni riguardanti il rimpatrio di 40 clandestini selezionati in Albania, un’azione ostacolata da alcune forze politiche e giudiziarie che invocano la sicurezza dei Paesi di origine. Un tema delicato che evidenzia le divergenze nelle politiche migratorie e le implicazioni per la sicurezza nazionale. Un’analisi sobria e puntuale delle scelte adottate in un contesto complesso.

