Sembra soft e graduale: giorno per giorno nemmeno te ne accorgi. Ma poi alzi lo sguardo e ad esempio non vedi quasi più i negozi tradizionali di quartiere che ti avevano accompagnato durante la tua giovinezza, sostituiti dai minimarket «bangla». Piccoli segni ma inesorabili: piano piano il profilo della nostra città (e di ogni città d'Italia) è alterato, sfigurato, trasformato in un'anonima e un po' inquietante kasba. E non è solo una faccenda estetica. Oggi la nostra Giulia Sorrentino, mescolando l'inchiesta de Il Tempo di tutti questi mesi sulla rete islamista con quella appena cominciata su sicurezza e degrado, ci accompagna in un viaggio per nulla rassicurante in mezzo a centri islamici e luoghi di preghiera che paiono cellule fuori controllo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Soft e graduale. Ma è sempre sottomissione. L'editoriale di Capezzone