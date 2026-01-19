La corsa alla Luna riparte con Artemis 2 Tutto sul nuovo lancio che farà la storia

La missione Artemis 2 segna il ritorno dell’esplorazione umana verso la Luna. Dopo circa dieci ore di trasferimento, il razzo è stato posizionato sulla rampa di lancio, pronto per il prossimo storico passo. Questo lancio rappresenta un importante traguardo nelle attività di ricerca spaziale, continuando la progressione delle missioni Artemis e aprendo nuove opportunità di studio e scoperta oltre l’orbita terrestre.

Ci sono volute quasi dieci ore per trasportare il gigantesco razzo della missione Artemis 2 dall’edificio di assemblaggio alla rampa di lancio. A seguire in diretta streaming l’evento oltre due milioni di persone, quasi incantate dal lento incedere dell”imponente veicolo Crawler-Transporter 2 che a meno di un paio di chilometri orari di velocità ha portato lo Space Launch System (SLS) e la navicella spaziale Orion fino sulla rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center, in Florida. Un viaggio lento e storico. Il viaggio di 6,4 chilometri, tutti all’interno della base, è iniziato ieri verso le ore 13 italiane e si è concluso quando ormai era piena notte. 🔗 Leggi su Panorama.it

Artemis 2, dopo 50 anni l’uomo torna a orbitare attorno alla Luna

La missione Artemis 2 segna il ritorno dell'uomo nell'orbita lunare dopo oltre 50 anni. Questo nuovo passo rappresenta un importante traguardo nelle esplorazioni spaziali, aprendo la strada a future missioni e alla possibilità di colonizzare ulteriormente il nostro satellite naturale. Con un approccio tecnico e scientifico, Artemis 2 rinnova l’interesse per l’esplorazione dello spazio e le capacità dell’umanità di raggiungere nuovi orizzonti.

