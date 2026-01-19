La co-fondatrice di Piazza dei Mestieri luogo di aggregazione ed educazione dove i giovani imparano anche a lavorare passa gran parte della giornata con i suoi ragazzi Ma prima di sera si prende del tempo Per la nipotina e per sé
Cristiana Poggio, 63 anni, torinese e vicepresidente della Fondazione Piazza dei Mestieri, ha contribuito a creare uno spazio di formazione e orientamento per i giovani a Torino. Ex insegnante, dedica gran parte della giornata ai ragazzi, aiutandoli a scoprire i propri talenti e a entrare nel mondo del lavoro. Prima di sera, però, si prende del tempo per sé e per la nipotina, ritagliando momenti di serenità nella sua quotidianità.
C ristiana Poggio, 63 anni, torinese, ex insegnante. È vicepresidente della Fondazione Piazza dei Mestieri, alla quale ha dato vita nel 2004 a Torino con Dario Odifreddi: si occupa di formazione, aiuta i ragazzi disorientati a scoprire i loro talenti e a imparare un mestiere; fino a oggi ha coinvolto 100.000 giovani in percorsi educativi e professionali. Donne imprenditrici: la situazione in Italia secondo i dati Istat X Fa parte dei Cda di Fondazione con il Sud, Fondazione per la Scuola, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, ITS ICT Piemonte ed è presidente di Confcooperative Piemonte. Nel 2024 è stata inserita da Forbes nella classifica delle Top 100 donne di successo italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Campionato dei Mestieri. Sfide, premi ed emozioni al Palacastellotti. Banco di prova dei giovani
La storia di B?Team, la prima squadra di calcio per persone transgender a Milano: “Un luogo dove essere se stessi”
B?Team è la prima squadra di calcio a Milano dedicata alle persone transgender, nata per promuovere un ambiente di inclusione e rispetto. Attraverso lo sport, offre uno spazio sicuro dove ciascuno può esprimersi liberamente e sentirsi parte di una comunità. La storia di B?Team rappresenta un passo importante verso una maggiore apertura e uguaglianza di genere nel mondo dello sport.
Al lavoro con… Cristiana Poggio, co-fondatrice di Piazza dei Mestieri - fondatrice di Piazza dei Mestieri, luogo di aggregazione ed educazione dove i giovani imparano anche a lavorare, passa gran parte della giornata con i “suoi” ragazzi. iodonna.it
Nel comune di Casapesenna, in zona posta a due passi dalla piazza centrale, l’agenzia immobiliare Borus Real Estate propone in locazione appartamento posto al piano primo in stabile di sole due unità. La soluzione raggiunge un metraggio di circa 100 mq, - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.