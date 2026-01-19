Cristiana Poggio, 63 anni, torinese e vicepresidente della Fondazione Piazza dei Mestieri, ha contribuito a creare uno spazio di formazione e orientamento per i giovani a Torino. Ex insegnante, dedica gran parte della giornata ai ragazzi, aiutandoli a scoprire i propri talenti e a entrare nel mondo del lavoro. Prima di sera, però, si prende del tempo per sé e per la nipotina, ritagliando momenti di serenità nella sua quotidianità.

C ristiana Poggio, 63 anni, torinese, ex insegnante. È vicepresidente della Fondazione Piazza dei Mestieri, alla quale ha dato vita nel 2004 a Torino con Dario Odifreddi: si occupa di formazione, aiuta i ragazzi disorientati a scoprire i loro talenti e a imparare un mestiere; fino a oggi ha coinvolto 100.000 giovani in percorsi educativi e professionali. Donne imprenditrici: la situazione in Italia secondo i dati Istat X Fa parte dei Cda di Fondazione con il Sud, Fondazione per la Scuola, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, ITS ICT Piemonte ed è presidente di Confcooperative Piemonte. Nel 2024 è stata inserita da Forbes nella classifica delle Top 100 donne di successo italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La co-fondatrice di Piazza dei Mestieri, luogo di aggregazione ed educazione dove i giovani imparano anche a lavorare, passa gran parte della giornata con i “suoi” ragazzi. Ma prima di sera si prende del tempo. Per la nipotina e per sé

Leggi anche: Campionato dei Mestieri. Sfide, premi ed emozioni al Palacastellotti. Banco di prova dei giovani

La storia di B?Team, la prima squadra di calcio per persone transgender a Milano: “Un luogo dove essere se stessi”

B?Team è la prima squadra di calcio a Milano dedicata alle persone transgender, nata per promuovere un ambiente di inclusione e rispetto. Attraverso lo sport, offre uno spazio sicuro dove ciascuno può esprimersi liberamente e sentirsi parte di una comunità. La storia di B?Team rappresenta un passo importante verso una maggiore apertura e uguaglianza di genere nel mondo dello sport.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Al lavoro con… Cristiana Poggio, co-fondatrice di Piazza dei Mestieri - fondatrice di Piazza dei Mestieri, luogo di aggregazione ed educazione dove i giovani imparano anche a lavorare, passa gran parte della giornata con i “suoi” ragazzi. iodonna.it