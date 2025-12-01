Campionato dei Mestieri Sfide premi ed emozioni al Palacastellotti Banco di prova dei giovani
Competenze, passione e formazione sono state al centro del Campionato dei Mestieri, la grande giornata dedicata ai giovani dei centri professionali di scena al Palacastellotti. Un appuntamento non competitivo che ha trasformato il palazzetto in un luogo di prove pratiche, dimostrazioni e confronto diretto tra studenti, insegnanti e professionisti, in quello che è stato di fatto il primo grande evento lombardo del circuito WorldSkills ospitato nel territorio lodigiano. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, WorldSkills Italy, Regione Lombardia, Provincia di Lodi, oltre ai centri di formazione professionale coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://www.ilcittadino.it/stories/lodi/il-campionato-dei-mestieri-di-lodi-riempie-il-palacastellotti-la-citta-per-un-g-o_174884_96/ - facebook.com Vai su Facebook
Campionato dei Mestieri. Sfide, premi ed emozioni al Palacastellotti. Banco di prova dei giovani - Lodi, grande successo della giornata dedicata ai ragazzi dei centri professionali. Secondo ilgiorno.it
Campionato dei Mestieri di Lodi, la parola agli “expert” - “Il Campionato dei Mestieri è una bussola che dà ai ragazzi la possibilità di navigare e orientarsi al meglio, fino a trovare la loro strada. Come scrive ilcittadino.it
Campionato dei Mestieri: "Sogniamo di truccare le star" - Sognano passerelle internazionali, backstage affollati e star come Rihanna, ma intanto sono concentrate su una sfida molto più vicina: la prima edizione lombarda del Campionato dei Mestieri. Come scrive ilgiorno.it