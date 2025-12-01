Competenze, passione e formazione sono state al centro del Campionato dei Mestieri, la grande giornata dedicata ai giovani dei centri professionali di scena al Palacastellotti. Un appuntamento non competitivo che ha trasformato il palazzetto in un luogo di prove pratiche, dimostrazioni e confronto diretto tra studenti, insegnanti e professionisti, in quello che è stato di fatto il primo grande evento lombardo del circuito WorldSkills ospitato nel territorio lodigiano. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, WorldSkills Italy, Regione Lombardia, Provincia di Lodi, oltre ai centri di formazione professionale coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Campionato dei Mestieri. Sfide, premi ed emozioni al Palacastellotti. Banco di prova dei giovani