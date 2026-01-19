La Cina pronta a spegnere l' auto europea
La crescente presenza dei produttori cinesi nel settore automotive europeo evidenzia un cambiamento nel mercato globale. Mentre Bruxelles esamina le proposte di revisione del pacchetto green, le aziende cinesi avvicinano la loro offerta, aumentando la loro quota di mercato in Europa. Una dinamica che potrebbe influenzare il futuro della mobilità sostenibile e le strategie delle case automobilistiche europee.
Mentre a Bruxelles si continua a prendere tempo e a non decidere dopo le deludenti proposte di revisione del pacchetto green per l'automotive, i big cinesi guadagnano sempre più terreno sul mercato europeo. «Alcune proiezioni indicano che quest'anno la quota di auto di origine cinese importate in Europa potrebbe avvicinarsi al 10% delle vendite totali», avverte Andrea Taschini, advisor e manager automotive, sottolineando che si tratta di «un livello che, alla luce delle recenti trovate della Commissione Ue, in particolare la sostituzione dei dazi sulle auto elettriche di Pechino con l'introduzione di un meccanismo di prezzo minimo di difficile applicazione, rischia concretamente di essere superato». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
