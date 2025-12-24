Dopo l’auto la tecnologia La Cina pronta a dissotterrare i sussidi

Morto un sussidio se ne fa un altro. L’inarrestabile avanzata dell’auto cinese, guidata dall’ascesa di Byd, che ha messo a soqquadro l’intero mercato occidentale, ha un’origine ben precisa: i mastodontici sussidi statali concessi dal governo cinese ai costruttori nazionali. Soldi che hanno permesso alle case del Dragone di produrre al triplo della velocità e vendere veicoli a prezzi ben al di sotto dell’asticella della concorrenza. In poche parole, di non giocare secondo le regole. I risultati si sono visti, soprattutto in Europa. Ora, quei sussidi sono finiti, inghiottiti dall’ultimo piano quinquennale messo a punto da Pechino e che risuona come una sentenza: basta denari ai costruttori, ora che le loro linee produttive sono attrezzate per vincere ogni sfida, dimostrino quello che sanno fare. 🔗 Leggi su Formiche.net

