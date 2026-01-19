La Bond girl 007 Caterina Murino con La vedova scaltra in scena a Bitonto

Da baritoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Caterina Murino, nota come Bond girl 007, sarà protagonista di

La “Bond girl 007” Caterina Murino protagonista de LA VEDOVA SCALTRA di Carlo GoldoniRegia e adattamento Giancarlo Marinelli 22–23 gennaio-Taranto, Teatro Fusco (il 22 alle 21 e il 23 alle 18)24–25 gennaio-Bitonto, Teatro Traetta (Il 24 alle 20 e il 25 alle 18)26 gennaio-Galatina, Teatro.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: La vedova scaltra, Caterina Murino in scena al Quirino per la Prima Nazionale

Leggi anche: Al Teatro Toniolo Caterina Murino interpreta "La vedova scaltra"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Morta Claudine Auger, Bond girl con Sean Connery e interprete di molti film hot italiani - L'attrice francese Claudine Auger, celebre come Bond girl nel film «Agente 007 - ilmessaggero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.