La vedova scaltra Caterina Murino in scena al Quirino per la Prima Nazionale

Spettacolo.eu | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vedova scaltra, Caterina Murino in scena al Teatro Quirino di Roma per la Prima Nazionale dopo un debutto di successo a Parigi: nel cast anche Giorgio Borghetti, Patrizio Cigliano e l’amichevole partecipazione vocale di Jean Reno. La vedova scaltra di Carlo Goldoni  in Prima Nazionale al Teatro Quirino di Roma dopo un debutto di successo a Parigi. La pièce va in scena d al 25 novembre al 7 dicembre 2025 e vede come protagonista  Caterina Murino con Enrico Bonavera nel ruolo di Arlecchino. Nel cast anche Giorgio Borghetti, Patrizio Cigliano, Mino Manni, Serena Marinelli, Lorenzo Volpe  e l’amichevole partecipazione vocale di Jean Reno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

