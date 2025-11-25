la vedova scaltra caterina murino in scena al quirino per la prima nazionale

La vedova scaltra, Caterina Murino in scena al Teatro Quirino di Roma per la Prima Nazionale dopo un debutto di successo a Parigi: nel cast anche Giorgio Borghetti, Patrizio Cigliano e l’amichevole partecipazione vocale di Jean Reno. La vedova scaltra di Carlo Goldoni in Prima Nazionale al Teatro Quirino di Roma dopo un debutto di successo a Parigi. La pièce va in scena d al 25 novembre al 7 dicembre 2025 e vede come protagonista Caterina Murino con Enrico Bonavera nel ruolo di Arlecchino. Nel cast anche Giorgio Borghetti, Patrizio Cigliano, Mino Manni, Serena Marinelli, Lorenzo Volpe e l’amichevole partecipazione vocale di Jean Reno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

