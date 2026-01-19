K Sport tutto in due minuti L’Osimana va al tappeto

K Sport Montecchio ha superato l’Osimana con un risultato di 2-0. La partita si è conclusa in due minuti, evidenziando l’efficacia della squadra di casa. La formazione di K Sport ha mostrato solidità e compattezza, consolidando il proprio cammino in campionato. Di seguito i titolari e le sostituzioni che hanno contribuito alla vittoria, ottenuta senza particolari sorprese.

K Sport Montecchio 2 Osimana 0 K SPORT GALLO: Cerretani, Camilloni, Procacci, Dominici (18’ st Mistura), Nobili, Carta, Peroni (23’ st Magnanelli), Torelli, Rivi (43’ st Bardeggia), Buonavoglia (13’ st Sollaku), Montagna (23’ st Romualdi). All. Magi OSIMANA: Verdini, Falcioni, Caruso (22’ st Russo), Ercoli, Pigini, Pagliarini (31’ pt Patrizi), Manini (31’ st Modesti), Domizi (13’ st Mafei), Persiani, Severini (39’ st Buonaventura), Alessandroni. All. Labriola Arbitro: Allotta di Gradisca d’Isonzo Reti: 32’ pt Dominici, 34’ pt Peroni Note: spett. 400 circa: espulso al 44’ st Buonaventura per proteste; amm. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - K Sport, tutto in due minuti. L’Osimana va al tappeto Leggi anche: Dm Sistemi, sesto sigillo. Pure Modena va al tappeto Tutto facile per i Mobilieri. Due gol nei primi 7 minuti

I Mobilieri Ponsacco hanno iniziato la partita con determinazione, segnando due gol nei primi sette minuti. La squadra ha mostrato compattezza e solidità fin dall'inizio, impostando un ritmo efficace contro Ginestra Fiorentina. Questo avvio promette un match equilibrato e interessante, con i padroni di casa che cercano di consolidare il risultato e mantenere alta la concentrazione.

LO SPORT UNISCE E AIUTA "Prima di tutto un allenatore deve capire dove lavora, è differente lavorare a Roma oppure a Milano o Torino. A Madrid c'era bisogno di adeguarsi alle loro abitudini, altrimenti non si riesce a fare bene. I grandi calciatori si gestisco

