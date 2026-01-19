La Juventus intensifica i propri sforzi per acquisire Jean-Philippe Mateta, dopo che il Crystal Palace ha rifiutato la prima proposta ufficiale avanzata nel fine settimana del 17-18 gennaio 2026. La società bianconera lavora per trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti, cercando di accelerare le trattative in vista delle prossime sessioni di mercato.

La Juventus non si arrende e accelera i tempi per Jean-Philippe Mateta dopo il netto rifiuto del Crystal Palace alla prima proposta ufficiale presentata nel weekend del 17-18 gennaio 2026. L’offerta iniziale dei bianconeri prevedeva un prestito oneroso da 2 milioni di euro per i restanti sei mesi della stagione, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: accelerazione per Mateta

Juventus, Yildiz verso il rinnovo: accelerazione decisiva e firma vicina

La Juventus si avvicina al rinnovo di Kenan Yildiz, consolidando il suo ruolo nel progetto sportivo. Dopo un periodo di trattative, le parti stanno accelerando il processo, con l’obiettivo di ufficializzare il contratto nei prossimi giorni. Questa mossa rappresenta un passo importante per il club, che intende rafforzare la propria rosa puntando sui talenti emergenti.

Juventus, per Spalletti Mateta come Osimhen a Napoli?

La Juventus valuta l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, nel tentativo di rinforzare il reparto offensivo. Confrontare il potenziale di Mateta con quello di Victor Osimhen, protagonista dello scudetto di Napoli sotto la guida di Spalletti, invita a riflettere sulle strategie di mercato e sulle caratteristiche richieste ai nuovi acquisti. L'interesse della Juventus evidenzia l'importanza di trovare un attaccante che possa contribuire con forza e presenza in area.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Calciomercato Juventus, Mateta e lo scambio con il Crystal Palace - En-Nesyri nel mirino, Senesi accelerazione - Calciomercato Milan, offerta seria per Fofana. affaritaliani.it