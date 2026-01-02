Juventus Yildiz verso il rinnovo | accelerazione decisiva e firma vicina

La Juventus si avvicina al rinnovo di Kenan Yildiz, consolidando il suo ruolo nel progetto sportivo. Dopo un periodo di trattative, le parti stanno accelerando il processo, con l’obiettivo di ufficializzare il contratto nei prossimi giorni. Questa mossa rappresenta un passo importante per il club, che intende rafforzare la propria rosa puntando sui talenti emergenti.

La Juventus ha deciso di non aspettare oltre. Il 2026 si apre con una mossa che vale più di un acquisto: blindare Kenan Yildiz e farlo diventare il perno dichiarato del progetto bianconero. Non è più solo una volontà, ma una strategia ormai entrata nella fase conclusiva. Juventus, accelerazione decisiva su Yildiz. In casa bianconera il dossier Kenan Yildiz è diventato prioritario. Non per paura, ma per scelta. Le sirene europee hanno fatto rumore – Arsenal, Liverpool e Bayern Monaco hanno chiesto informazioni – ma la Juventus ha risposto nel modo più netto possibile: si costruisce intorno a lui. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Leggi anche: Yildiz Juventus, il turco detta le condizioni per il rinnovo: non vuole lasciare Torino ma per la firma… Cosa serve e il punto sul suo futuro

Leggi anche: Maignan Milan, verso il rinnovo: svolta vicina tra fiducia ritrovata e strategia del club

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juve-Yildiz, rinnovo fino al 2030? Il turco chiede 6 milioni a stagione; La Juventus lavora al rinnovo di Yildiz: il nodo non è solo economico, c'è un'altra richiesta per firmare; Juve-Yildiz (e il rinnovo), la mossa di Comolli che spiazza tutti; Juve, le ultime sul rinnovo di Yildiz (e McKennie).

Juventus, c’è l’offerta per Yildiz: si va verso il rinnovo - La Juventus sta risolvendo la questione Yildiz con una proposta di rinnovo di contratto monstre: ecco la cifra. newsmondo.it