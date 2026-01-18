Erik l’uomo del faro | ‘Isola dell’amore irraggiungibile? Danno economico ed ambientale tutto fermo per 3mila euro’

Erik, l’uomo del faro, segnala che l’Isola dell’Amore, nel Delta del Po, è attualmente inaccessibile. La situazione, causata da un danno di circa 3.000 euro, ha portato alla sospensione delle attività turistiche, con conseguenti impatti economici e ambientali. La comunità locale attende interventi per ripristinare la sicurezza e riaprire l’isola, simbolo di un’area di grande valore naturalistico e culturale.

Rovigo, 18 gennaio 2026 - E’ ormai da giorni irraggiungibile l’Isola dell’Amore, paradiso del turismo che si trova nell’estremo lembo del Delta, nel comune di Goro. L’attracco lungo il fiume Po, attracco che viene usato dal traghetto per caricare i turisti e portarli a destinazione oltre quel braccio d’acqua, è stato chiuso. Senza il pontile con l’imbarcazione a fare la spola, ’salta’ il collegamento tra l’isola – che si trova nella sponda dell’Emilia Romagna del parco del Delta del Po – e la riva veneta, in particolare il territorio di Ariano Polesine che ha competenza per la piattaforma usata per poter salire a bordo del traghetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Isola dell’Amore, nota meta turistica nel Delta del Po, rimane irraggiungibile da giorni a causa dell’attracco chiuso. L’uomo del faro ha stimato un danno economico e ambientale di circa 3.000 euro, con conseguenze che interessano l’intera comunità locale. La situazione, che interessa il comune di Goro, evidenzia le ripercussioni di un’interruzione che blocca l’accesso a questo affascinante angolo di natura e turismo.

L’Isola dell’Amore, celebre destinazione nel Delta del Po, rimane inaccessibile da alcuni giorni a causa della chiusura del pontile di collegamento. Situata nel comune di Goro, questa realtà rappresenta un punto di interesse per molti visitatori, ma attualmente non è possibile raggiungerla. Restano in attesa aggiornamenti le persone che desiderano scoprire questa perla naturale, simbolo di un territorio ricco di storia e biodiversità.

