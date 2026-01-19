Islamic State claims responsibility for attack on Chinese-run restaurant in Afghanistan

L'Islamic State ha rivendicato l'attacco a un ristorante gestito da cinesi a Kabul, Afghanistan. L'episodio si è verificato in un hotel della capitale e rappresenta un esempio delle tensioni e delle minacce in regione. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti.

CAIRO, Jan 19 (Reuters) - Islamic State claimed responsibility on Monday for an attack on a Chinese-run restaurant in a hotel in Kabul. An explosion tore through the restaurant in a heavily guarded part of Afghanistan’s capital on Monday, killing a Chinese national and six Afghans and injuring several others, including a child, officials said. CAIRO, 19 gennaio (Reuters) - Lo Stato Islamico ha rivendicato lunedì la responsabilità di un attacco a un ristorante gestito da cinesi in un hotel di Kabul. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Islamic State claims responsibility for attack on Chinese-run restaurant in Afghanistan ‘Are you dead?’ Chinese app for single living goes viralUn'app chiamata “Are you dead” sta diventando popolare in Cina tra coloro che vivono da soli. Danish general says there are no Chinese or Russian ships near GreenlandIl comandante delle forze armate danesi nel Nord Atlantico ha dichiarato che attualmente non ci sono navi cinesi o russe nelle vicinanze della Groenlandia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Islamic State claims responsibility for attack on Chinese-run restaurant in Afghanistan - Islamic State claimed responsibility on Monday for an attack on a Chinese- reuters.com 200 Insane Declassified FBI, CIA and Pentagon Secrets You Didn't Know - . Under a 2024 agreement, #UnitedStates and #Iraq decided to gradually end the US-led coalition mission against the Islamic State group by Septe facebook Mentre leggeva alle Nazioni Unite i nomi delle persone che sono state uccise durante le proteste nel suo Paese, la giornalista e dissidente politica iraniana Masih Alinejad è scoppiata in lacrime. "Sapevano che avrebbero affrontato armi da fuoco e proiettili, m x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.