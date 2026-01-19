Inter Arsenal numeri e precedenti | tutto ciò che c’è da sapere

Inter-Arsenal, numeri e precedenti: tutto ciò che c’è da sapere La sfida tra Inter e Arsenal rappresenta un importante momento della fase a gironi di Champions League. Con una storia ricca di incontri passati, entrambe le squadre si preparano a confrontarsi nuovamente in un appuntamento che promette spettacolo e competitività. In questa guida si approfondiscono i dati, le statistiche e i precedenti più significativi per comprendere meglio il contesto di questa partita europea.

Inter Arsenal. Torna la Champions League e per l’ Inter è tempo di una nuova notte europea di grande prestigio. Dopo aver affrontato Ajax, Slavia Praga, Union SG, Kairat Almaty, Atletico Madrid e Liverpool, i nerazzurri inaugurano il 2026 continentale con la super sfida contro l’ Arsenal. Il match, valido per la settima giornata della fase campionato, si giocherà martedì 20 gennaio a San Siro con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Il confronto con i Gunners rappresenta un appuntamento ormai ricorrente per l’ Inter, che ospiterà il club londinese per il secondo anno consecutivo. Nella League Phase 202425 i nerazzurri riuscirono a imporsi per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, un successo pesante che resta l’ultimo precedente tra le due squadre.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Atalanta Inter, numeri e precedenti: tutto ciò che c’è da sapere Udinese Inter, numeri e precedenti: tutto ciò che c’è da sapere

L'incontro tra Udinese e Inter rappresenta uno degli appuntamenti più segnati nel calendario della Serie A, caratterizzato da numerosi incontri e un buon numero di reti segnate. In questa guida, troverai i dati principali, i precedenti e alcune statistiche utili per conoscere meglio questa sfida. Un approfondimento chiaro e preciso per chi desidera avere tutte le informazioni aggiornate su questa partita. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Dimarco nel mirino dell’Arsenal: l’Inter risponde così - Con la guida di Cristian Chivu, il rendimento del laterale sinistro è ulteriormente migliorato rispetto ai già ottimi livelli ... passioneinter.com

Arsenal VS Inter Predection#football #championleague

GdS - #Inter, l'Arsenal fa paura ma serve l'impresa per evitare il playoff. #Chivu spera nel miglior #Lautaro x.com

IL PIANO ANTI-#ARSENAL L’#INTER SI AFFIDA A #LAUTARO #Buongiorno #interisti #LaGazzettadelloSport #lunedi #19gennaio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.