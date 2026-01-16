Udinese Inter numeri e precedenti | tutto ciò che c’è da sapere

L'incontro tra Udinese e Inter rappresenta uno degli appuntamenti più segnati nel calendario della Serie A, caratterizzato da numerosi incontri e un buon numero di reti segnate. In questa guida, troverai i dati principali, i precedenti e alcune statistiche utili per conoscere meglio questa sfida. Un approfondimento chiaro e preciso per chi desidera avere tutte le informazioni aggiornate su questa partita.

Udinese Inter. La sfida tra Inter e Udinese è una delle più ricche di gol nella storia recente della Serie A. I precedenti raccontano di un confronto spesso spettacolare, con i nerazzurri che hanno costruito nel tempo un bilancio ampiamente favorevole: sono infatti 55 le vittorie dell’Inter contro i friulani nel massimo campionato. Il rendimento dell’ Inter è stato particolarmente incisivo nelle gare del girone di ritorno. Nelle ultime sei sfide disputate in questa fase della stagione contro l’ Udinese, i nerazzurri hanno sempre conquistato i tre punti, segnando almeno due reti a partita e mantenendo una media realizzativa di 2,7 gol a incontro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

