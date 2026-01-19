Inter-Arsenal notte Champions a San Siro | orario e dove vederla

L’Inter ospita l’Arsenal a San Siro nella settima giornata di Champions League. La partita rappresenta un importante impegno per entrambe le squadre nel gruppo. Di seguito, orario e modalità di visione dell’incontro, che si svolgerà in una cornice di grande prestigio europeo.

L’ Inter affronta l’ Arsenal nella settima giornata di Champions League, appuntamento di altissimo profilo in programma a San Siro. È una sfida che pesa sulla classifica e sulle ambizioni: di fronte una delle grandi favorite della competizione, dall’altra una Inter in fiducia che vuole consolidare la propria posizione tra le prime della fase. Dove vedere Inter-Arsenal in tv e streaming. Il match sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky. La visione in streaming è disponibile su Sky Go e NOW, accessibili da PC, smartphone e tablet. È prevista anche la cronaca testuale live sui canali editoriali dedicati ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter vs Arsenal, settima giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

L’Inter affronta l’Arsenal nella settima giornata di Champions League 20252026. La partita, valida per il girone unico, vede i nerazzurri impegnati a conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione diretta agli ottavi. Nonostante gli inglesi siano già qualificati, i padroni di casa devono ottenere una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

