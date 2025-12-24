La Roma continua la preparazione a Trigoria in vista della sfida contro il Genoa, in programma lunedì 29 dicembre allo stadio Olimpico per la 17ª giornata di campionato. Dall’infermeria arrivano segnali contrastanti, ma non privi di ottimismo, soprattutto per Gian Piero Gasperini, che spera di ampliare almeno parzialmente le rotazioni. Mario Hermoso con la maglia della Roma Hermoso, cautela ma fiducia. Per Mario Hermoso il percorso di recupero procede con prudenza. Il difensore spagnolo convive ancora con l’affaticamento alla coscia accusato prima della gara contro la Cremonese, ma nelle ultime sedute ha svolto una parte del lavoro in gruppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, spiragli dall’infermeria: Gasperini spera in qualche recupero

Leggi anche: Roma, il punto dall'infermeria: Gasperini ritrova Ferguson e Bailey in vista della Cremonese

Leggi anche: Roma, Ferguson e Bailey verso il recupero per la Cremonese: il punto dall'infermeria

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Roma, Pellegrini c’è: aria di futuro con Gasperini (ma Napoli e Inter lo seguono) - E in pochi ci avrebbero scommesso soprattutto dopo l’estate passata tra infermeria e le tante voci di mercato. ilmessaggero.it

Gasperini urla e si infuria, Dovbyk segna: così la Roma riprende il Napoli in testa - Parma è tutta, ma davvero tutta, nelle urla che Gian Piero Gasperini riserva alla sua squadra quando tutti si addormentano e il Parma riapre, al minuto 87, una partita che sembrava ... corrieredellosport.it

Juventus-Roma, le pagelle dei quotidiani: si salva Svilar, Baldanzi spiraglio di luce, Dybala in crisi - facebook.com facebook

Roma (@Roma) / Posts / X x.com