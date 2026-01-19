Inter-Arsenal Arteta avverte | Gara difficile va meritata

Alla vigilia di Inter-Arsenal, valida per la settima giornata della Champions League, Mikel Arteta ha sottolineato la difficoltà della gara, evidenziando l’importanza di affrontarla con rispetto e attenzione. L’allenatore ha ricordato che ogni partita ha il suo peso e che sarà necessario conquistare i punti sul campo, adattandosi alle caratteristiche dell’avversario e al contesto di San Siro. La sfida richiederà impegno e determinazione da entrambe le squadre.

Alla vigilia di Inter-Arsenal, valida per la settima giornata della League Phase di Champions League, Mikel Arteta ha tracciato il perimetro della gara di San Siro: rispetto per l’avversario, adattamento al contesto e una certezza ribadita più volte, ogni partita pesa allo stesso modo. Per l’Arsenal, il cambio di scenario dopo la Premier è immediato: “Ora cambiamo prospettiva e siamo pronti per domani”. Il tecnico dei Gunners non cerca alibi né scorciatoie. La Champions, per Arteta, è una prova di maturità che passa dalla capacità di leggere i momenti e di reggere le aspettative di un club abituato a pensare in grande. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

