Manovra c' è il via libera del Senato Tasse bonus e misure per le famiglie | tutte le novità in arrivo nel 2026

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera del Senato alla manovra da 22 miliardi di euro. Il Ddl passa ora alla Camera per il via libera definitivo entro Capodanno. "Tutto è bene quel che finisce bene", commenta il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a Palazzo Madama. La legge di Bilancio 2026 entra dunque nella fase. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Via libera del Senato alla manovra da 22 miliardi. Dalle tasse alle pensioni: ecco tutte le misure

Leggi anche: Bonus mamme in Manovra, tutte le misure del Governo per le famiglie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra | Bonaccini ' inutile non c' è una proposta di politica industriale'.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.