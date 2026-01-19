Infortuni Napoli altri due KO per Conte | out Politano e…

Gli infortuni continuano a influenzare il Napoli di Antonio Conte, con altri due giocatori costretti a fermarsi. Questa serie di infortuni crea difficoltà nella gestione della rosa e potrebbe incidere sulle prossime partite. Politano e un altro elemento sono temporaneamente indisponibili, aumentando le preoccupazioni del tecnico nel mantenere la competitività della squadra.

Infortuni Napoli. Nuova tegola per il Napoli di Antonio Conte, che deve fare i conti con un’emergenza infortuni sempre più pesante. Dopo una stagione già segnata da numerose difficoltà, arrivano altre due notizie negative per lo staff tecnico azzurro, che perde contemporaneamente Matteo Politano e Amir Rrahmani. Entrambi i calciatori si sono fermati in seguito nella gara contro il Sassuolo e gli accertamenti svolti nelle ultime ore hanno confermato i timori iniziali. Per tutti e due si tratta di lesioni muscolari, un responso che complica ulteriormente le rotazioni e riduce le opzioni a disposizione di Conte in una fase delicata del campionato.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Copenhagen-Napoli, per Conte brutte notizie: la conta degli infortuni e altri due stop

Durante la recente partita contro il Sassuolo al Maradona, sono stati registrati altri tre infortuni che si aggiungono a un quadro già complesso. Attualmente, il numero di calciatori fuori causa sale a nove, rappresentando una sfida importante per la rosa azzurra nella fase decisiva della stagione.

Napoli, l’esito degli esami per gli infortuni di Politano e Rrahmani

Il Napoli ha annunciato i risultati degli esami relativi agli infortuni di Matteo Politano e Amir Rrahmani. Le valutazioni medico-sportive forniranno indicazioni sulle tempistiche di recupero e sulle eventuali terapie necessarie. La squadra dovrà ora valutare le strategie da adottare per mantenere la rosa competitiva durante il periodo di assenza dei giocatori.

