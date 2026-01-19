Incidente treni in Andalusia cosa è successo? L' ipotesi del giunto saltato tra i binari il rettilineo e i dubbi del ministro | ?Linea rinnovata di recente

Un incidente ferroviario si è verificato lungo la linea ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia, con un bilancio crescente di vittime. Secondo le prime ipotesi, il guasto potrebbe essere stato causato da un giunto saltato tra i binari, in una tratta recentemente rinnovata. Il ministro ha espresso dubbi sulla manutenzione, evidenziando le incertezze sulle cause dell’incidente e sulle condizioni della linea.

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nei pressi di Aldamuz, in provincia di Cordova. Due treni sono deragliati, causando 39 vittime e decine di feriti, alcuni in condizioni critiche. L'ipotesi principale è un guasto a un giunto tra i binari. Il ministro competente ha espresso dubbi sulle cause e avvia le indagini per chiarire l’accaduto.

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, tra le località di Aldamuz e Cordova, causando 39 vittime e oltre 100 feriti. L'ipotesi principale è un guasto al giunto tra i binari, ma il ministro ha espresso dubbi sulle cause. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e solleva questioni sulla sicurezza ferroviaria nella regione.

