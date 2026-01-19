Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, tra le località di Aldamuz e Cordova, causando 39 vittime e oltre 100 feriti. L'ipotesi principale è un guasto al giunto tra i binari, ma il ministro ha espresso dubbi sulle cause. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e solleva questioni sulla sicurezza ferroviaria nella regione.

Incidente in Spagna, alle 19.39 di domenica 18 gennaio: due treni ad alta velocità sono deragliati all'altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: secondo quanto riporta El Mundo, almeno 39 i morti, uno dei quali è il macchinista di uno dei treni. Sono 122 le persone rimaste ferite, di cui 48 rimangono ricoverati in ospedale: tra questi anche cinque minori. Lo rende noto il servizio di emergenza della Giunta Regionale dell'Andalusia nel suo ultimo bollettino. Tra i ricoverati ci sono 11 adulti e un minore in terapia intensiva. Sono invece 74 i feriti che sono già stati dimessi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, più di 100 feriti. L'ipotesi: un giunto saltato tra i binari. I dubbi del ministro

