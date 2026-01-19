Incidente in autostrada | tir distrutti ci sono feriti

Un incidente sull'autostrada tra Duino e Monfalcone ha coinvolto un tir, causando danni estesi al veicolo e feriti tra cui il conducente, ricoverato in ospedale. Le autorità stanno gestendo la situazione e sono in corso le verifiche per chiarire le cause dell'incidente.

Il conducente di un camion risulta ferito e ricoverato in ospedale dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto lungo il tratto autostradale tra Duino e Monfalcone. I mezzi pesanti coinvolti nel sinistro, in direzione Venezia, sono tre. Il transito è stato bloccato nel tratto tra Sistiana.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

