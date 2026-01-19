Incidente in A14 | grave un bambino di due mesi

Sabato sera, lungo l’A14 in direzione sud, si è verificato un incidente tra un furgone e un’auto a Castel San Pietro Terme, nei pressi di Poggio Grande. L’incidente ha coinvolto anche un bambino di due mesi, rimasto gravemente ferito. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto, mentre si registrano i primi soccorsi e interventi sul luogo.

Un altro incidente, sabato sera, in autostrada: un furgone, mentre viaggiava lungo l’ A14 in direzione sud, all’altezza di Poggio Grande, a Castel San Pietro Terme, ha tamponato una macchina che precedeva il suo passaggio. Quattro i feriti, tra cui un bimbo di appena due mesi che è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore, dove è rimasto per diverse ore in Rianimazione, con prognosi riservata. Nel pomeriggio, per fortuna, il piccolo è uscito dal reparto e le sue condizioni sono migliorate. Il sinistro pare sia accaduto a causa di un colpo di sonno da parte del conducente del furgone, che è rimasto illeso nello schianto e quindi non ha riportato ferite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grave incidente in A14: un morto e traffico in tilt

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di sabato sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, causando un decesso e significativi disagi al traffico. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto un'auto Audi e un tir. L'evento ha generato code lungo la carreggiata, mentre le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ricostruire le cause.

