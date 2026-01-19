Incendi il Cile dichiara stato di calamità naturale | 50mila evacuati e almeno 19 morti Gli Usa | Aiuti in arrivo

Il Cile ha dichiarato lo stato di calamità naturale a causa di gravi incendi nel sud, con oltre 50.000 evacuati e almeno 19 vittime. Il presidente Gabriel Boric ha ordinato l’evacuazione di migliaia di persone per fronteggiare la crisi. Gli Stati Uniti hanno annunciato l’arrivo di aiuti per sostenere gli sforzi di contenimento e assistenza. La situazione rimane critica e in evoluzione.

Il presidente cileno Gabriel Boric non ha avuto neanche il tempo di dichiarare lo stato di calamità naturale, ordinando l’evacuazione di 20mila persone che gli incendi nelle due regioni del sud del Paese hanno fatto salire questo numero ad almeno 50mila, mentre i morti sono almeno 19. Lo stato d’emergenza è stato predisposto nelle province di Nuble e Biobìo, situate a circa 500 km di distanza dalla capitale Santiago del Cile. Le fiamme – come si apprende da fonti locali – avrebbero interessato soprattutto i comuni di Penco e Lirquen. Qui vivono circa 60mila persone, e si teme che il conteggio delle vittime sia destinato a salire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cile, almeno 15 morti a causa degli incendi boschivi: le immagini dei roghi

Cile: almeno 15 morti e 50.000 persone evacuate a causa degli incendi nel sud

