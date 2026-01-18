Cile | almeno 15 morti e 50.000 persone evacuate a causa degli incendi nel sud

Gli incendi nel sud del Cile hanno causato almeno 15 vittime e costretto oltre 50.000 persone all’evacuazione. Le fiamme stanno interessando due regioni del paese, provocando gravi danni alle comunità e all’ambiente. La situazione è sotto controllo delle autorità, che continuano a monitorare l’evolversi degli eventi e a mettere in atto misure di sicurezza e assistenza per le persone coinvolte.

Santiago del Cile, 18 gen. (AdnkronosAfp) - "Almeno 15 persone sono morte" negli incendi che stanno devastando due regioni del Cile meridionale e che hanno costretto più di 50.000 persone ad abbandonare le loro case nelle regioni di Ñuble e Biobio, a circa 500 chilometri a sud di Santiago. Lo ha dichiarato alla stampa il ministro della Sicurezza, Luis Cordero. A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un incidente ferroviario nel sud del Messico ha causato almeno 13 decessi e numerosi feriti. La collisione ha interrotto il traffico sulla linea che collega l’Oceano Pacifico al Golfo del Messico, coinvolgendo un’importante tratta del trasporto ferroviario della regione. Le autorità stanno gestendo le operazioni di soccorso e indagine per chiarire le cause dell’incidente.

