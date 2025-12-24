Si è svolto lunedì 22 dicembre l'incontro tra le Regioni e il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, nell'ambito del confronto sulla nuova classificazione dei comuni montani.A rappresentare il Piemonte c'era l'assessore allo Sviluppo e promozione della Montagna Marco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Nuova legge sui comuni montani, la proposta del Piemonte per salvaguardare i territori

