Nuova legge sui comuni montani la proposta del Piemonte per salvaguardare i territori
Si è svolto lunedì 22 dicembre l'incontro tra le Regioni e il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, nell'ambito del confronto sulla nuova classificazione dei comuni montani.A rappresentare il Piemonte c'era l'assessore allo Sviluppo e promozione della Montagna Marco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
