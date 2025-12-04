La galleria de’ Bonis (viale dei Mille 44D), dal 10 dicembre al prossimo 31 gennaio, ospiterà un’interessante mostra collettiva dal titolo ‘Humans of Art. Ogni umano ha una storia’. L’inaugurazione, mercoledì 10 dicembre dalle 18 alle 20.30, sarà l’occasione per un brindisi natalizio. Ispirata al progetto fotografico ed editoriale ‘Humans of New York’ di Brandon Stanton, l’esposizione è una raccolta di umanità dipinta, affascinante e difficile da interpretare, ma che attrae irresistibilmente per le sue mille sfaccettature. Una serie di dipinti che ritraggono uomini e donne: ritratti, ma anche raffigurazioni di personaggi immaginari che incarnano il sentire umano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De’Bonis ospita ’Humans of Art’. Le opere che raccontano l’umanità