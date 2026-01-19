Immaginare è decolonizzare | torna Oblivion a Roma

Oblivion torna a Roma con la sua seconda edizione, offrendo un'occasione di incontro tra libri, fumetti e tematiche dell’irrazionale. La fiera si svolgerà alla Città dell’Altra Economia di Testaccio, il 21 e 22 febbraio 2026. Un evento dedicato alla scoperta e alla riflessione, pensato per appassionati e curiosi che desiderano esplorare nuovi orizzonti culturali.

Cosa: Seconda edizione di Oblivion, la Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale.. Dove e Quando: Alla Città dell’Altra Economia (Testaccio), il 21 e 22 febbraio 2026.. Perché: Un evento gratuito che esplora il fantastico come atto politico e strumento di resistenza culturale.. La faglia dell’immaginario sta per riaprirsi nel cuore di Testaccio. Dopo il successo del debutto, Roma si prepara ad accogliere la seconda edizione di Oblivion, la fiera che trasforma la letteratura di genere in un campo di battaglia intellettuale e creativo. Non si tratta solo di una mostra mercato, ma di un vero e proprio varco verso territori dove l’irrazionale diventa la chiave di lettura per interpretare, e talvolta scardinare, le complessità della realtà contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

