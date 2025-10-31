Vokalfest 2025 torna a Roma il festival che trasforma la voce in orchestra con i Neri per Caso Oblivion e tanti altri ospiti speciali

L’8 e 9 novembre 2025 torna a Roma un festival nel quale si celebrano le voci, le armonie e il ritmo: allo Spazio Rossellini prende vita la tredicesima edizione di Vokalfest, la manifestazione che trasforma la voce nel più potente degli strumenti musicali. Ci aspettano due serate speciali, tra canto a cappella, gospel e beatboxing, volte a celebrare un linguaggio universale capace di unire generazioni e culture. LEGGI ANCHE: — Eventi Roma novembre 2025: “Effetti Collaterali”, il festival gratuito del documentario con grandi nomi del cinema Roma, Vokalfest 2025: d ue giorni di pura voce tra pop, gospel e polifonia. 🔗 Leggi su Funweek.it

