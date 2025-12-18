I documenti privati di Benigno Zaccagnini arricchiscono gli Archivi del Novecento | la donazione della famiglia
La donazione della famiglia Zaccagnini amplia gli Archivi del Novecento, arricchendo il patrimonio di documenti privati, scritti e fotografie di Benigno Zaccagnini. Un prezioso patrimonio che permette di approfondire la figura e il ruolo di uno dei protagonisti più significativi della storia italiana del XX secolo. Un'occasione unica per conservare e valorizzare il nostro passato recente.
Gli scritti e le foto di Benigno Zaccagnini vanno ad arricchire la collezione degli Archivi del Novecento. Nei giorni scorsi i figli del politico e partigiano ravennate, Livia, Carlo Francesco Maria e Giovanni, insieme ad Aldo Preda, hanno completato il versamento di un importante fondo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
