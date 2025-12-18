I documenti privati di Benigno Zaccagnini arricchiscono gli Archivi del Novecento | la donazione della famiglia

La donazione della famiglia Zaccagnini amplia gli Archivi del Novecento, arricchendo il patrimonio di documenti privati, scritti e fotografie di Benigno Zaccagnini. Un prezioso patrimonio che permette di approfondire la figura e il ruolo di uno dei protagonisti più significativi della storia italiana del XX secolo. Un'occasione unica per conservare e valorizzare il nostro passato recente.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.