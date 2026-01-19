Il professor Marti | Cari ragazzi attenti Non esistono le droghe leggere

Il professor Marti sottolinea l'importanza di essere consapevoli dei reali rischi associati alle sostanze stupefacenti. Affronta il tema delle droghe leggere, evidenziando che non esistono forme sicure e che anche sostanze considerate meno pericolose, come le canne di cannabis, possono contenere cannabinoidi sintetici dannosi. Conoscere i pericoli è fondamentale per fare scelte informate e responsabili sulla propria salute.

"Non esistono droghe leggere. Oggi, per fare solo un esempio, nelle ‘canne’ ci sono cannabinoidi sintetici dagli effetti devastanti. Lo spinello, che viene ritenuto la droga che rilassa, può essere pesantissimo sulla nostra psiche, sul fisico", spiega il professor Matteo Marti Coordinatore Nazionale della multicentrica di ricerca sulle Nuove Droghe e oppioidi sintetici del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze (Dpa) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e collaboratore della Dcsa (Direzione Centrale per i Servizi Antidroga). Fa parte come tecnico scientifico per il Dpa del tavolo di lavoro Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats istituito dalla Casa Bianca per contrastare il pericolo degli oppioidi sintetici e delle nuove sostanze psicoattive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

