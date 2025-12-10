Jennifer e il sogno svanito | Addio alle feste con i cari Quei voli non esistono

Jennifer e la sua famiglia avevano pianificato di trascorrere un Natale speciale con i parenti nel Salvador, il loro paese d’origine. Dopo anni di attese e risparmi, il sogno di una festa insieme si infrange all’improvviso, rivelando le difficoltà e le delusioni di un desiderio che sembrava alla portata, ma si rivela irraggiungibile.

di Andrea Gianni MILANO Jennifer e la sua famiglia hanno risparmiato a lungo per realizzare un sogno, trascorrere dopo tanti anni il Natale con i parenti rimasti nel Salvador, il loro Paese d’origine. Un sogno svanito nel nulla, perché hanno scoperto che i sette biglietti aerei da Milano, dal costo complessivo di 6938 euro, non erano mai stati acquistati dall’agenzia che si rivolge principalmente a milanesi originari dell’America Latina. Persone, come Jennifer, che si sono trasferite anni fa in Italia per lavorare. L’intermediario, il 51enne peruviano Mirko A.G., avrebbe solo simulato la prenotazione, per poi sparire dalla circolazione dopo aver intascato i soldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Jennifer e il sogno svanito: "Addio alle feste con i cari. Quei voli non esistono"

