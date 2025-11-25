Il Principe Alberto II di Monaco è arrivato nel Savonese visita prima Stella poi Andora | Video e Foto

Ilsecoloxix.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Principe prima nel paese dell'ex presidente Sandro Pertini, poi ad Andora per inaugurare il Paraxo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

