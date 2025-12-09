Il post-partita L’analisi di Pino | Calati lentamente in tutti gli aspetti

Dopo ogni partita, l'analisi tecnica e tattica fornisce spunti preziosi per comprendere l'andamento della squadra. In questo articolo, Pino Sacripanti commenta il match, sottolineando l'importanza di gestire meglio le difficoltà e di mantenere la concentrazione. Un'analisi che invita a riflettere sui punti di forza e di debolezza dell'episodio appena concluso.

La solita Pistoia che parte bene e poi alla prima difficoltà si scioglie come neve al sole. "Non siamo contenti del risultato – dice Pino Sacripanti –. Ci eravamo preparati abbastanza bene per affrontare questa partita, siamo partiti con Dellosto in quintetto per sfruttare il suo tiro, abbiamo fatto dei giochi per Campogrande e soprattutto nel primo quarto abbiamo eseguito ciò che avevamo preparato. Il problema è che caliamo fisicamente, tatticamente e mentalmente. Sarà compito mio allungare gli allenamenti per avere una maggiore sopportazione alla fatica ed un maggiore atletismo". In effetti Pistoia nel primo tempo aveva dato qualche segnale di risveglio ma, come detto, quando Forlì si è fatta più aggressiva il castello è crollato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net