Il Paradiso Delle Signore Ascolti Deludenti | Trame Poco Coinvolgenti?

I dati Auditel dopo le festività certificano un calo negli ascolti per Il Paradiso delle signore 10 con share sotto il 16?% e critica social verso le trame poco coinvolgenti La decima stagione de Il Paradiso delle signore, la soap opera pomeridiana di Rai?1 con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, continua a registrare ascolti ben al di sotto delle aspettative, non riuscendo ancora a imporsi come leader nella fascia 16:10?17:00 come invece accadeva negli anni precedenti. I numeri Auditel che sono stati resi noti dopo la pausa natalizia mostrano una situazione critica, con la serie stabile attorno al 16?% di share, un dato distante dalle performance della concorrenza nel daytime. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

