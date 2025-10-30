Il Paradiso delle signore trame puntate dal 3 al 7 novembre | la vendetta di Adelaide

La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo la contessa Adelaide, che inizierà a meditare vendetta dopo aver scoperto la relazione tra Marcello e Rosa. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 3 al 7 novembre sul primo canale Rai. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide pronta a vendicarsi. Adelaide è furibonda dopo aver scoperto la relazione tra il suo ex Marcello e Rosa. Umberto tenta invano di calmarla, ma lei non sembra disposta a lasciarla passare liscia ai due ed escogita un piano per vendicarsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Paradiso delle signore, trame puntate dal 3 al 7 novembre: la vendetta di Adelaide

