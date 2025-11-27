Turismo anche Santa Sofia introduce la tassa di soggiorno | Aiuterà a migliorare i servizi
I turisti che alloggeranno a Santa Sofia dovranno pagare la tassa di soggiorno. Il consiglio comunale ha discusso e approvato all'unanimità il regolamento. Si tratta di un'imposta a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio comunale, che siano strutture ricettive alberghiere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
