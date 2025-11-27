Turismo anche Santa Sofia introduce la tassa di soggiorno | Aiuterà a migliorare i servizi

Forlitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I turisti che alloggeranno a Santa Sofia dovranno pagare la tassa di soggiorno. Il consiglio comunale ha discusso e approvato all'unanimità il regolamento. Si tratta di un'imposta a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio comunale, che siano strutture ricettive alberghiere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

turismo anche santa sofia introduce la tassa di soggiorno aiuter224 a migliorare i servizi

© Forlitoday.it - Turismo, anche Santa Sofia introduce la tassa di soggiorno: "Aiuterà a migliorare i servizi"

Contenuti che potrebbero interessarti

Santa Sofia, spinta al turismo: ok ai due nuovi parcheggi - L’amministrazione comunale di Santa Sofia ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione di due aree di sosta di Corniolo e Spinello, funzionali al turismo. Secondo ilrestodelcarlino.it

Benevento, la promozione turistica passa anche per i videogame. L’idea: Santa Sofia e il centro storico come ambientazioni di Fortnite - La città di Benevento come scenario e ambientazione in Fortnite, la piattaforma di gaming che conta oltre 500milioni di utenti da tutto il mondo. ntr24.tv scrive

Santa Sofia, giro di vite stop agli addobbi «trash» - Le scene da un matrimonio viste sabato mattina sul sagrato della chiesa patrimonio Unesco non saranno più consentite. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Turismo Santa Sofia Introduce