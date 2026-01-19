Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è ricordato per il suo impegno nel migliorare il club, anche attraverso gesti discreti come il pagamento del manto del campo. Un gesto che, seppur nascosto, testimonia la sua attenzione ai dettagli e alla crescita della società. L’associazione Quartotempo di Campi Bisenzio esprime gratitudine e rispetto per un dirigente che ha dimostrato, nel silenzio, un grande cuore.

Firenze, 19 gennaio 2026 – “Salutiamo Rocco Commisso con gratitudine e rispetto”. Due parole, queste ultime, spesso abusate ma che stavolta, dicono dall’associazione Quartotempo di Campi Bisenzio, riflettono in toto un sentimento vero. “Vero”, spiega il fondatore Iacopo Fossi – che dal 2011 si sbattezza per regalare sorrisi e aggregazioni a persone con disabilità attraverso il calcio inclusivo – come era “il presidente viola, un uomo eccezionale”. La scomparsa di Commisso: minuto di silenzio della Fiorentina in allenamento Commisso, ricorda Fossi, “pagò di tasca sua il manto del campo dove giocano i nostri ragazzi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cuore grande di Commisso: “Ci pagò il manto del campo”, ma in segreto

Leggi anche: Kaio Jorge, il re del gol che fa sognare il Brasile ha un segreto per segnare di più: “Pago i compagni”

Morto Rocco Commisso, il mondo del calcio piange il presidente della Fiorentina: «Ci manchi e ci mancherai sempre». Il cordoglio del club viola

La Fiorentina ha annunciato con tristezza la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club. Il mondo del calcio e i tifosi piangono la perdita di una figura importante, che ha contribuito con passione alla storia della squadra. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e di cordoglio per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Fontana (Pres. Lombardia): L'opera "Cuore di Marmo" il simbolo di una grande Regione - Del nostro saper fare bene e del saper innovare, del saper impegnarci ogni giorno per realizzare i nostri sogni e le ambizioni. ilgiornale.it