Il Como di Fabregas scherza con la Lazio di Sarri 3-0 Lotito è sicuro che Baroni avrebbe fatto peggio del Comandante?
Il Como di Fabregas ha battuto la Lazio di Sarri con un netto 3-0, confermando la buona forma della squadra. La partita di ritorno all’Olimpico si è conclusa con una vittoria ancora più convincente rispetto all’andata. Lotito ha commentato che, secondo lui, anche Baroni avrebbe potuto ottenere risultati migliori del tecnico della Lazio in questa occasione.
Severa lezione di calcio del Como di Fabregas alla Lazio di Maurizio Sarri. Dopo quella dell’andata, all’Olimpico è andata in scena una ripetizione che possiamo definire persino più umiliante di quella di agosto. È finita 0-3 e il Como ha anche sbagliato un rigore con Nico Paz che si è “accontentato” di segnare una doppietta. La squadra di proprietà indonesiana ha smesso di giocare all’inizio del secondo tempo altrimenti sarebbe finita dieci a zero. La Lazio è sembrata davvero poca cosa mentre il Como ha impressionato. Gli uomini di Fabregas hanno indirizzato subito il match con il gol di Baturina (schierato a sinistra con spostamento di Jesé Rodriguez al centro e panchina per Douvikas). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Formazioni ufficiali Lazio Como, le scelte di Sarri e Fabregas: per la sfida di Serie AEcco le formazioni ufficiali di Lazio Como, scelte da Sarri e Fabregas, in vista della partita della 21ª giornata di Serie A 20252026.
