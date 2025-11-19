Bar chiuso per 15 giorni a Mariano Comense | Luogo abituale di pregiudicati
La polizia di Stato di Como, insieme ai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, è intervenuta questa mattina per dare esecuzione alla sospensione della licenza di un bar del paese. Il provvedimento, valido per 15 giorni, è stato firmato dal questore di Como Marco Calì a seguito di una. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Scopri altri approfondimenti
Chiuso un bar a Modugno per sette giorni: frequentato da pregiudicati, spacciatori e soggetti pericolosi. Provvedimento del Questore di Bari - facebook.com Vai su Facebook
Chiuso lo #shutdown dopo 43 giorni, ora il confronto politico si sposta sull’estensione dell’ #ACA. Tassi in lieve calo, #BCE e #Fed prudenti. #Dollaro debole. Ribasso del #Brent per surplus atteso, i preziosi salgono con le attese di tagli #Fed. #MpsNews #Mar Vai su X
Mariano Comense: bar chiuso per 15 giorni. Aggregazione di pregiudicati e spaccio - La Polizia di Stato di Como, in collaborazione con i militari della Tenenza dei Carabinieri di Mariano Comense (CO), ... Segnala valtellinanews.it
Mariano Comense, sospesa per 15 giorni la licenza di un bar - Il locale era punto di ritrovo di persone pericolose e teatro di episodi illeciti: il provvedimento firmato dal Questore Calì ... Riporta ciaocomo.it
Droga nel locale. Chiuso un bar per 15 giorni - Sospesa per quindici giorni la licenza per la somministrazione di bevande e alimenti a un bar di Veroli. Lo riporta ciociariaoggi.it